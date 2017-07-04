Что должен уметь ребенок в три-четыре года?
04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Перелів базовых умений малыша сообщает сайт Наша мама.
говорить так, чтобы его поняли (конечно, это пока не про четкость речи);
попросить о том, что ему нужно, ставить несложные вопросы, согласиться или отказаться;
спокойно реагировать на присутствие других детей;
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самостоятельно есть, пить, мыть ручки и ходить в туалет.
Большинство тоддлерів справляются с первыми тремя пунктами. Проблемы чаще всего с последними ежедневными бытовыми действиями, но решить их не так сложно, просто давайте малышу больше самостоятельности, верьте в него, поддерживайте. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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