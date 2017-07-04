Что должен уметь ребенок в три-четыре года?

magictr | 04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Перелів базовых умений малыша сообщает сайт Наша мама.

Классические педагоги считают, что после трех лет ребенок должен уметь:

говорить так, чтобы его поняли (конечно, это пока не про четкость речи);

попросить о том, что ему нужно, ставить несложные вопросы, согласиться или отказаться;

спокойно реагировать на присутствие других детей;

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самостоятельно есть, пить, мыть ручки и ходить в туалет.

Большинство тоддлерів справляются с первыми тремя пунктами. Проблемы чаще всего с последними ежедневными бытовыми действиями, но решить их не так сложно, просто давайте малышу больше самостоятельности, верьте в него, поддерживайте. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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