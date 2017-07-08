Что должен уметь ребенок в 1-2 года
08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Особенности развития, на которые стоит обратить родителям на этом этапе, сообщает сайт Наша мама.
До двух лет ребенок должен уметь: твердо ходить (не на носочках), пытаться бегать, знать 10-15 слов, знать назначение предметов (зубная щетка, расческа), пинать ногой мяч, указывать на правильный предмет, когда его называют, черкать карандашом в альбоме, различать цвета и формы, находить спрятанный предмет, проявлять интерес к другим детям, показывать самостоятельность и непослушание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ребенок боится собак: как ей помочь
Если что-то настораживает в поведении малыша, не затягивайте с визитом к специалисту! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Раннее развитие детей: необычный способ Kumon
- Что делать, если ребенок постоянно просит поиграть с ней
- Снежная лавина сошла в Иране
- В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)