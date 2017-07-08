Что должен уметь ребенок в 1-2 года

magictr | 08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Особенности развития, на которые стоит обратить родителям на этом этапе, сообщает сайт Наша мама.

Милый карапуз растет и продолжает исследовать мир. Ваша задача объяснить ему значение слова нельзя. Малыш должен понимать, где его может подстерегать опасность, нужно обозначить границы дозволенного, чтобы удалось избежать пальцев в розетках или ожогов от горячей кастрюли.

До двух лет ребенок должен уметь: твердо ходить (не на носочках), пытаться бегать, знать 10-15 слов, знать назначение предметов (зубная щетка, расческа), пинать ногой мяч, указывать на правильный предмет, когда его называют, черкать карандашом в альбоме, различать цвета и формы, находить спрятанный предмет, проявлять интерес к другим детям, показывать самостоятельность и непослушание.

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Источник: 4mama.ua

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