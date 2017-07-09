Что должен уметь говорить ребенок в 1 год
Ребенок только начинает общаться, не считая плача. В этом возрасте он уже может уметь… Сообщает сайт Наша мама.
Имитировать ваш голос.
Даже, если говорить много слов малыш еще не умеет, он много тарахтит на “своем” языке, пытаясь изобразить похожие на человеческую речь звуки. До 8-9 месяцев родители уже должны слышать от ребенка бормотание гласных и согласных до того, как беспорядочные звуки до 1 года превратятся в слова.
Правильно реагировать.
Или ребенок узнает ваш голос? Поворачивает ли голову на звук? Смеется, когда смеется кто-то рядом? – это язык восприятия, которая также развивается в ребенка. В таком возрасте малыши общаются своими желаниями и намерениями, просто показывая на предмет или глядя на него. Он должен уже уметь следить за вашими глазами и смотреть туда, куда вы указываете. Такая реакция гораздо важнее количество произнесенных малышом слов.
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Следовать простым указаниям.
Кроме реакции ребенок должен слушать и понимать простые команды и просьбы, например, поднимать ручку, когда вы просите “вверх”, отдавать вам игрушку на вашу просьбу, пить молоко, когда вы говорите или соответственно реагировать, если вы произносите “нет” (хотя, разумеется, он снова попытается сделать то, что вы ему запретили). На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: uaua.info
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