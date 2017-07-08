Что дети чаще всего ищут в Интернете

magictr | 08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Исследователи рассказали о самых популярных запросах детей! Сообщает сайт Наша мама.

Сотрудники Лаборатории Касперского установили: в настоящее время дети во всем мире общаются, ищут информацию о компьютерные игры и контент для взрослых в интернете реже, чем год назад. Зато сайты с информацией о алкоголь, табак и наркотики стали популярнее среди детей. Социальные сети, мессенджеры и электронную почту дети сегодня открывают в 61% случаев по сравнению с 67% в течение прошлого года.

Популярность сайтов про компьютерные игры снизилась с 11% до 9%, а сайтов для взрослых – с 1,5% до 1,2%. Посещаемость страницы с информацией о алкоголе, табаке и наркотиках увеличилось с 9% до 14%. Дети теперь используют компьютеры только для того, чтобы посетить сайты, которые проще просматривать на большом экране, и те, у которых нет мобильных приложений.

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Специалисты отмечают: снижение популярности сайтов про игры не говорит о том, что дети реже играют в компьютерные игры. Просто они, как правило, выбирают несколько сайтов и посещают только их. При этом они могут проводить много времени, играя в игры. Также исследователи выяснили, что чаще всего в Сети общаются дети из арабских стран (89% посещений). Дети из Северной Америки пользуются компьютерами с этой целью реже всего (28% случаев)

Сайты с информацией о наркотиках, алкоголь и табак самые популярные в Северной Америке (32%), Океании (30%) и Западной Европе (26%). Дети из арабских стран открывают подобные сайты лишь в 3% случаев. Популярность сайтов про компьютерные игры тоже выше всего в Северной Америке (20%), Океании (20%), Западной Европе (18%), а самый низкий – в арабских странах (2%). На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: meddaily.ru

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