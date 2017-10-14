Что делать, когда ваш телефон упал в воду
2017-10-14 08:35
Что делать, когда ваш телефон упал в воду
Если ваш смартфон упал в воду, не спешите его выкидывать или бежать в мастерскую,
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Если ваш смартфон упал в воду, не спешите его выкидывать или бежать в мастерскую, передает Rus.Media.
Есть несколько секретов, которые помогут вернуть такой незаменимый сегодня атрибут к жизни.
Главное не включайте и не пользуйтесь прибором, пока он полностью не высохнет. При этом не используйте для сушки обогреватели или фены,
Кроме того:
1. Оперативно извлеките устройство из воды, чем дольше он там пробудет, тем меньше у вас шансов его спасти.
2. Не тратьте время, разберите телефон (виймій батарею, сим-карту, снимите чехол).
3. Положите устройство на сухую горизонтальную поверхность и аккуратно протрите всю поверхность бумажными салфетками.
4. Оберните телефон в бумажную салфетку и положите его на 2 дня в емкость с рисом. Его зерна хорошо впитывают влагу, а салфетка не даст крахмалу попасть в разъемы устройства.