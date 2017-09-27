Что делать, когда медведи у тебя во дворе
27.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-26 10:46
Что делать, когда медведи у тебя во дворе
Лайфхак от джентльмена.
Житель Канады попросил медведей покинуть его двор.. и они послушались!
Джордан Котэ ?(Jordan Cote?) из канадского городка Виктория поразил своей воспитанностью и бесстрашием. К нему во двор забрели несколько медведей, однако парень не испугался, а спокойно попросил их уйти. Кажется, у него есть какая-то суперсила общения с животными, передает Rus.Media.
“Ребята, мне нужно, чтобы вы пошли, хорошо? Спасибо. У меня много работы. Надеюсь, вам понравилось на моем дворе. Хорошего вам дня. Бывайте”, – сказал Джордан, и животные медленно пошли.
Этот канадец точно не врет, ведь он снял все это на видео: