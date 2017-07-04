Что делать, если врастает ноготь?
Перед началом процедуры вам нужно распарить ноги для того чтобы ногти стали мягкими. После распаривания нужно попытаться между краями ногтя и пальцем подложить небольшие ватные жгутики. Если вросшие края покажутся наружу, то нужно попробовать подстричь их. На ночь можно использовать смягчающее масло, а утром пытаться срезать мягкие ногти и излишки кожи так, чтобы предотвратить дальнейшее врастание ногтя в кожу.
Если палец гноится, необходимо использовать мазь для высасывания гноя, например, ихтиоловую. Нужно помазать воспаленное место на ночь и наложить повязку. Наутро нужно также попытаться удалить вросшие края ногтя, а после обработать рану антисептиком. Процедуру можно повторять до тех пор, пока края вросшего ногтя не вылезут так, чтобы их можно было состричь. Если после курса лечения вам так и не удастся этого добиться, то целесообразно будет обратиться к врачу.
Для самостоятельного лечения вросшего ногтя вам будет нужно немало времени, а если у вас есть наследственная предрасположенность к заболеванию, то придется лечиться периодически. Зато вы никогда не будете чувствовать боли. Кстати, для обезболивания можно использовать сливочное масло, которым нужно смазывать воспаленный палец на ночь.
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