Что делать, если ужалила медуза

magictr | 05.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Правила первой помощи в случае ужаления медузы сообщает сайт Наша мама.

Есть свод правил, которых лучше придерживаться при ожоге медузы:
выйти из воды
не трогать ожог руками
промыть место ожога соленой водой и ватой, пресная вода только усилит ожог
пить много воды

Какие лекарства помогут при ожоге медузы
Некоторые ожоги могут спровоцировать сильную аллергию. Поэтому лучше иметь при себе антігістамінні препараты. Само место ожога – это кожное воспаление. С ним справятся кремы с алоэ-вера в составе.

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Как избежать ожога медузы
Лучшая защита – это профилактика.
не заходить в воду после шторма
не трогать медуз руками
дайвингом на глубине и далеко от берега заниматься в перчатках

При сильно выраженных симптомах аллергии и отравления, сразу после оказания первой помощи лучше сразу обратиться к врачу. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: edinstvennaya.ua

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