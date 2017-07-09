Что делать, если роды начались раньше, чем приехала скорая
Вот о чем всегда следует помнить. Сообщает сайт Наша мама.
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Освободите жидкость или слизь из ноздрей ребенка, мягко пробежав пальцами по сторонам носа.
Если ребенок самостоятельно не заплакала после рождения, стимулируйте его, интенсивно поглаживая вверх и вниз по спинке.
Пока вы ждете скорую помощь, попробуйте покормить ребенка – но только, если натяжение пуповины остается при этом слабым (иногда, если плацента все еще внутри вас, пуповина не может быть достаточно длинной, чтобы позволить вам привлечь ребенка к груди). После того, как выйдет плацента, продолжайте кормить, чтобы матка продолжала сокращаться – это поможет держать кровотечение под контролем. Если ребенок не хочет брать грудь, стимулируйте соски вручную, чтобы спровоцировать выделение гормона.
После выхода плаценты, стимулируйте также матку, интенсивно поглаживая живот сразу под пупком. Это поможет ей начать и продолжать сокращаться. Теперь вы знаете, как принять экстренные роды в домашних условиях и, надеемся, что не растеряетесь, если окажетесь в такой ситуации. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: uaua.info
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