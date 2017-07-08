Что делать, если ребенок загнал занозу
Мы поможем родителям справиться с этой проблемой и не нанести вреда ребенку, сообщает сайт Наша мама.
– удалять занозу должен тот, кто лучше видит, и у кого наименее выраженное дрожание рук;
– не спешите, подготовьтесь: положите рядом все необходимое, в обязательном порядке обеспечьте нормальное освещение;
– для удаления мелких заноз очень пригодится увеличительное стекло;
– заноза может торчать из раны, а может быть обламаною, то есть полностью находиться внутри кожи. Если заноза торчит, то всегда имеет смысл сначала удалить ее, и только потом обрабатывать рану (мытье, нарисовать, тереть и т. д.). Это правило логично обусловлено тем, что в процессе мытья раны занозу легко сломать. В то же время самый оптимальный вариант действий – налить на ранку дезинфицирующий раствор;
– занозу следует тянуть в том направлении (под тем углом), в каком она вошла в кожу;
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– для того чтобы захватить край занозы, идеально использовать пинцет;
– весьма эффективное приспособление для удаления заноз – мамины ногти, предварительно обработанные дезинфицирующим раствором;
– занозу, которая полностью погружена в кожу, извлекают с помощью иглы; иглой освобождают кончик занозы, делая его доступным пинцета или ногтям;
– для извлечения заноз оптимальные НЕ швейные иглы, а стерильные медицинские (те, что надевают на шприц);
– если игла нестерильная, ее следует простерилизовать (опустить в спирт, раствор йода, в кипяток, подержать над пламенем);
– перед тем как использовать иглу, желательно несколько минут подержать поврежденное место в теплой воде;
– после того как заноза извлечена, следует тщательно промыть участок поврежденной кожи теплой мыльной водой, промокнуть, обработать дезинфицирующим средством или спиртовым раствором йода;
– закрыть ранку бактерицидным лейкопластырем.
Источник: www.obozrevatel.com
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