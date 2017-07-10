Что делать, если ребенок находится в неправильно предлежании
Стоит сделать все возможное, чтобы малыш вернулся правильным боком.
Сон
Ребенок может менять свое положение через привычку мамы спать в одном положении. Только представьте, вы лежите в одном положении 8-10 часов, именно поэтому происходит застой крови, а также происходит нарушение положения позвоночника и внутренних органов. Малыш растет, ему становится некомфортно находиться, поэтому он будет стараться выбрать удобную ему позицию, например, тазовое предлежание. Чтобы этого не произошло, рекомендуется ежедневно перед сном выделять 3-4 минуты и лежать в разных удобных позах.
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Следим за питанием
Существует мнение, что беременность – отличительной период для того, чтобы наконец позволить съесть жареную картошку, перекусить в фаст фуде или ночью побаловать себя килограммом мороженого. Вредная еда может негативно сказаться на состоянии малыша, который решит, что пора перевернуться, возможно, станет лучше. Поэтому очень важно во время беременности питаться сбалансировано и полезно, но не много! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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