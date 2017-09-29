Что делает женщину несексуальной
2017-09-28 21:54
Что делает женщину несексуальной
«Что лишает представительниц прекрасной половины человечества сексуальности?»
С большим перевесом голосов главным убийцей привлекательности был назван неприятный запах – так считают 64% опрошенных* (совсем недавно нам на глаза попался один лайфхак на оценку «наличие-отсутствие запаха изо рта»: предлагается сначала лизнуть запястье, а потом его понюхать, – смешно, но работает. Несексуальные также женщины не только не слишком хорошо пахнущие, но и неухоженные (в этом уверены 55% респондентов). 51% проголосовал против повышенной волосатости, передает Rus.Media.
Кстати, по мнению аудитории, женщину практически одинаково портят три очень разных вещи: лишний вес (31% опрошенных), манера изображать в постели гимнастический снаряд «бревно» (31% голосов) и … привычка делать замечания всем на свете.
Чуть больше четверти опрошенных уверены, что курение делает женщину несексуальной. Так что бросаем сигареты и… ищем другие способы демонстрировать изящные запястья (на этот нехитрый прием «западают» многие мужчины.
Иногда лучше молчать, чем говорить
Кроме писклявого голоса (28% респондентов назвали его несексуальним – но, к счастью, и тембр поддается коррекции), женщину лишают очарования привычки, полезные и не очень: курение (так считают 26% читателей), подсчет калорийности вслух во время приема пищи (на это указали 25% опрошенных), рассказы в стиле ретро – воспоминания о ее бывших (рискнем предположить, что без проведения параллелей в этом случае не обходится, а мужчины очень не любят, когда они кому-то проигрывают, пусть даже лично им незнаком). 3104 человека уверены, что сюсюканье также несовместимо с имиджем «горячей штучки» (кстати, сами мужчины с удовольствием дарят своим возлюбленным весьма говорящие прозвища – почему-то им «ути-пуси» не вредят).
Отсутствие чувства юмора и очень броский макияж набрали по 19% недовольных голосов. К сожалению, смыть косметику гораздо проще, чем научиться понимать шутки…
Отдельного упоминания заслуживают женская одежда и обувь. Список вещей «Антисекс» возглавляют штаны-афгани и угги («против» проголосовали 3270 и 2539 человек соответственно), 16% опрошенных думают, что ультра-мини и декольте, в котором можно рассмотреть не только пикантную ложбинку между грудей, но и пирсинг на пупке, негативно влияют на женскую сексапильность.