Что чаще всего достается ребенку от отца

despravda | 25.09.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-09-25 16:18

Что чаще всего достается ребенку от отца
Каждый человек хоть раз в жизни пыталась представить, как будет выглядеть ее ребенок.

О черты, которые чаще всего достаются малышу от отца читайте в нашей подборке, передает Rus.Media.

1. Цвет глаз

В целом, у ребенка больше шансов унаследовать цвет глаз отца. Так происходит даже когда цвет глаз папы является рецессивным (голубой, зеленый), несмотря на то, что доминирующим цветом является черный и карий.

2. Ямочки на щеках

Если у папы есть ямочки, то с большой вероятностью они будут красоваться и на щечках малыша.

3. Рисунок отпечатков пальцев

Да-да, все мы знаем, что отпечатки пальцев уникальны и никогда не повторяются, но отпечатки родителей и детей как правило очень похожи.

4. Рост ребенка

Более сильно на то, какого роста будет ребенок влияют именно мужские гены.

5. Вес ребенка

И на вес малыша также более сильное влияние оказывает ген отца.

6. Симметрия лица

Дети наследуют симметрию лица своих пап.

7. Волосы

На цвет волос влияют доминантные и рецессивные гены. Если у папы темные волосы, то таким оно будет и у ребенка, если папа кудрявый – маловероятно, что ребенок будет обладателем прямых волос.

8. Губы

Если у отца полные губы, то у ребенка, скорее всего, они будут такими же.

Похожие записи

Об авторе

despravda