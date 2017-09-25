Что чаще всего достается ребенку от отца
2017-09-25 16:18
Что чаще всего достается ребенку от отца
Каждый человек хоть раз в жизни пыталась представить, как будет выглядеть ее ребенок.
О черты, которые чаще всего достаются малышу от отца читайте в нашей подборке, передает Rus.Media.
1. Цвет глаз
В целом, у ребенка больше шансов унаследовать цвет глаз отца. Так происходит даже когда цвет глаз папы является рецессивным (голубой, зеленый), несмотря на то, что доминирующим цветом является черный и карий.
2. Ямочки на щеках
Если у папы есть ямочки, то с большой вероятностью они будут красоваться и на щечках малыша.
3. Рисунок отпечатков пальцев
Да-да, все мы знаем, что отпечатки пальцев уникальны и никогда не повторяются, но отпечатки родителей и детей как правило очень похожи.
4. Рост ребенка
Более сильно на то, какого роста будет ребенок влияют именно мужские гены.
5. Вес ребенка
И на вес малыша также более сильное влияние оказывает ген отца.
6. Симметрия лица
Дети наследуют симметрию лица своих пап.
7. Волосы
На цвет волос влияют доминантные и рецессивные гены. Если у папы темные волосы, то таким оно будет и у ребенка, если папа кудрявый – маловероятно, что ребенок будет обладателем прямых волос.
8. Губы
Если у отца полные губы, то у ребенка, скорее всего, они будут такими же.