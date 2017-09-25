Что будет с субсидиями для украинцев в новом отопительном сезоне
2017-09-24 19:47
Что будет с субсидиями для украинцев в новом отопительном сезоне
Получат далеко не все.
В 2017 году на субсидии для украинцев планировали потратить 47 млрд грн, после правок в бюджет добавили еще 14 млрд, однако и этих денег не хватит на скидки потребителям коммунальных услуг, передает Rus.Media.
Этой зимой субсидии в Украине будут получать 9 из 15 млн семей. При этом в Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество субсидіантів будет сокращаться.
“Во-первых, период резкого роста тарифов на коммуналку уже позади, во-вторых – доходы украинцев растут”, – отметил директор Департамента государственной социальной помощи ведомства Виталий Музыченко.
Также в Украине за последние месяцы сократили нормативы социального потребления на отопление и газ. Поскольку субсидия начисляется на норматив, то украинцам с субсидиями придется в новом отопительном сезоне или экономить, или платить больше.
“Это приведет к уменьшению субсидий. Социальные нормы сокращены, а субсидия покрывает только социальные нормы. Кроме того, это приведет к росту оплаты. Что-то покроет субсидия, а остальные люди должны платить сами”, – заявил эксперт в области энергетики Валентин Землянский.
Кроме того, Кабинет министров пересмотрел продолжительность отопительного сезона. Украинцы, которые пользуются центральным отоплением, будут получать субсидии на тепло после решения органов местной власти о старте сезона.
Людям, которые самостоятельно отапливают жилье, отопительный сезон сократили на один месяц. Ранее субсидию начисляли с 1 октября по 30 апреля, а в этом году скидку начислять с 15 октября по 15 апреля.