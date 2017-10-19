Что будет с курсом доллара и ценами на бензин в октябре и до конца года
2017-10-18 20:51
Что будет с курсом доллара и ценами на бензин в октябре и до конца года
Эксперты говорят о стабилизации курса и плавное его рост к концу года до 28 грн.
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На ближайшей неделе украинцев ждет стабилизация курса доллара, передает Rus.Media. Но, по прогнозам финансовых аналитиков, в ноябре и декабре начнется его медленный рост. По их мнению, сейчас оптимальное время, чтобы покупать валюту.
Что имеем
За последние 14 дней американская валюта потеряла на наличном рынке 30 коп. в продаже – средний курс снизился с 27,15 до 26,85 грн/доллар. В покупке имеем удешевление на 20 коп. – с 26,73 до 26,53 грн/доллар. Подешевел и евро, но меньше – на 23 коп. Теперь его продают в среднем по 31,75 грн, покупают – по 31,18 грн.
Как показал мониторинг, валюты в банках и обменных пунктах достаточно, но не везде есть мелкие купюры: 1-20 5-20 долларов и евро. “Их наличие – дело случая, поскольку мелочь в основном сдает население. А крупные банкноты мы стабильно получаем от инкассаторов своего банка”, – пояснила нам кассир в отделении одного из коммерческих банков в Киеве. Валюту народ покупает мало, у окошек – по 1-2 лицу или совсем свободно.
Причины
Эксперты говорят, что удешевление доллара вызвано притоком валюты в страну, ростом спроса на гривну у бизнеса в связи с необходимостью уплаты налогов за 3-й квартал и действиями Нацбанка, который сумел сбить ажиотажный спрос на валюту, продав в октябре на межбанке около 100 млн долларов.
“Снижение курса временное, поскольку хорошо заработали в сентябре экспортеры металла и зерна, за что увеличился приток валюты на межбанковский рынок, вызвав избыток предложения”, – разъяснил управляющий директор комбанка Игорь Львов.
Аналитик “Forex club в Украине” Андрей Шевчишин добавил, что принятие Радой пенсреформи и ожидания в связи с этим транша МВФ в ближайший месяц снизило ажиотажный спрос населения на валюту из опасений, что она резко подорожает, повлияв тем самым на укрепление курса гривны.
Прогнозы
Уже с третьей декады октября доллар пойдет в рост, обещают эксперты. По прогнозам Шевчишина, курс в октябре-ноябре удержится в коридоре 26,5-27,5 грн/доллар. “До конца декабря будет 28 грн/доллар”, – уверен Львов.
Аналитик Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также сказал нам, что ожидает плавной девальвации нацвалюты до 28 грн/доллар. Основная причина – избыток гривны через повышение пенсий, которую пенсионеры частично могут потратить на скупку валюты.
Относительно евро, то мнения разделились: Львов не исключает, что за политические причины (напряженность в отношениях США и КНДР, смена главы ФРС США в декабре) доллар ослабнет ниже 1,2 долл./евро, а Шевчишин, наоборот, ожидает дальнейшего удешевления евровалюты из-за проблем с референдумом в Испании и мероприятий США по укреплению доллара.
Цена топлива: пропорционально курсу доллара
Рост курса доллара приведет к подорожанию нефтепродуктов, 80% объема которых Украина импортирует. Причем с сентября топливо стабильно дорожает. По данным консалтинговой группы “А-95”, с 7 сентября по 17 октября бензин марки А-95 подорожал в среднем на 1,93 грн/л, дизтопливо на 2,18 грн/л. С 13 по 17 октября средняя стоимость бензина А-95 выросла до 26,51 грн/л, дизтоплива – до 24,09 грн/л. Пока что дешевеет сжиженный автогаз – в среднем по стране цены снизились на 9 коп./л. – до 13,11 грн/л. Хотя в августе – начале сентября из-за дефицита предложения цена на него доходила до 17 грн/л.
Разброс цен на топливо в брендовых сетей и мелких операторов, как и ранее, большой: более 3,5 грн/л, по А-95 (от 24,97 до 28,49 грн/л), более 3 грн/л, по ДТ (от 22,8 до 25,99 грн/л.) и 1,8 грн/л. (от 11,75 до 13,55 грн/л.) относительно газа. Директор “А-95” Сергей Куюн разъяснил нам, что стоимость топлива соответствует его качеству. “Поскольку цены на нефть пока стабильны, то цена топлива сейчас зависит только от курса доллара. Бензин стоит около 1 доллар за литр, поэтому его стоимость изменится пропорционально курсу. Газ больше не будет дешеветь, он тоже привязан к валюте”, – прокомментировал Куюн.