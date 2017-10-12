Что будет, если завещать тело науке!
2017-10-12 11:46
Что будет, если завещать тело науке!
Пусть добро не пропадет.
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Если ты решила завещать свое тело на благие цели, у нас есть для тебя хорошая новость и плохая, передает Rus.Media.
Хорошая — посмертно отдать части своего тела для донорства — проще простого. В России действует частичная презумпция согласия на пересадку органов. Это означает, что если ты или твои родственники не подписали отказ на изъятие, твои почки или сердце могут достаться тому, кому они нужнее.
Но если ты хочешь, чтобы тело стало именно науке — чтобы его обследовали так, как не делали по жизни, здесь могут возникнуть трудности. В Украине нет аналогичных США или Великобритании организаций образец biogift.org. Можно прийти со своим странным предложением в медицинский вуз. Обычно крупные вузы действительно нуждаются в кадаврах — мертвых телах, которые служат науке. Впрочем, как правило, для этих целей берут трупы людей без определенного места жительства.
Как же обстоят дела в других странах?
Ты не узнаешь, как будет использовано твое тело
Части тела могут отправиться во множество мест и служить разным целям. Например, если тело завещали Анатомической ассоциации Иллинойса (Illinois Anatomical Association), его, скорее всего, разделят на части и разошлют их по медицинским школам.
Председатель Ассоциации Пол Дудек рассказывает: «Когда мы разделяем тело на части… возможно, торс отправится в северо-западный округ, где занимаются реконструкцией груди, чтобы на нем тренировались студенты. Мозг мы отправим для программы Альцгеймера Лойолу».
Хотя есть возможность ограничить «направления», в которых будут использованы останки, конечный результат все равно ты не узнаешь… до самого конца. Кристин Дорн, исследователь, комментирует: «Ваше намерение — отдать тело на благо науки, а не одного конкретного проекта».
Твое тело будут изучать два года
Как рассказывает журналистка Наталья Варгас-Купер, тела, которые отправились в медицинские школы США, «могут проходить бесконечное количество препарирования в течение примерно двух лет». Это означает, что как только орган извлеченный из тела для изучения, после исследования его не выбрасывают, а… кладут обратно. То же и с кожей — ее используют как «крышку», могут открывать и закрывать по необходимости.
Ты останешься анонимным
Студенты-медики ничего не узнают о твоем прошлом. Им не известно ни одного имени кадавра, ни его бэкграунда. Зато иногда студенты выясняют совершенно неожиданные факты о покойнике. Например: «У председателя №?1 аллергия на креветки, помидоры, морфин и клубнику».
Впрочем, Мэри Роуч в своей книге «Кадавр. Как тело после смерти служит науке» описывает ритуалы некоторых медицинских школ, где телам, сослужившим свою службу, говорят «спасибо» и даже устраивают вечеринки в их честь. Так происходит, например, в Кембриджском университете — поминальные службы посещают не только студенты, но и родственники покойного. «Весь год ты знал, что это — реальные люди, — вспоминает студент Джо о’салливан, — но ты не поймешь этого до конца до тех пор, пока не прочитаешь их имена и биографию. Мы часто плакали на таких вечерах».
И вопрос, который волнует многих: лицо и гениталии, если они не являются предметами изучения, будут прикрыты.
Ты можешь служить для краш-тестов
В государственном университете Уэйна (Wayne State University) тела служат для краш-тестов. Звучит страшно, но на самом деле именно такие «манекены» из настоящей плоти помогают спасти тысячи жизней.
Тебя могут заморозить
Дуг Джиллспи из университета Ньюкасла в Австралии рассказывает, что тела, которые поступают в их университет, помещаются в пластиковые мешки и тут же замораживаются. Когда тело нужно для исследования, его размораживают. Принцип тот же, что с пельменями.
Тело может просто сгнить…
На свете существуют места, куда бы очень не хотелось попасть обычному человеку. Одно из таких мест — «человеческие фермы». Это научно-исследовательское учреждение, где изучается разложение человеческого тела в различных условиях. Ферма представляет собой огороженную территорию, где трупы разлагаются естественным путем в самых разных условиях: на солнце и в тени, под землей и на земле, повешены, что лежат под полимерными пленками, в багажниках, в емкостях с водой, с участием различных животных.