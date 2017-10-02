Что будет дальше? Более 90% каталонцев, пришедших на референдум, проголосовали за независимость
2017-10-02 07:27
Что будет дальше? Более 90% каталонцев, пришедших на референдум, проголосовали за независимость
За независимость Каталонии от Испании высказались более 90% с 2,26 млн. людей, которые приняли участие в голосовании.
За независимость от Испании проголосовало 2 млн 20 тысяч (90,09%) людей, принявших участие в референдуме 1 октября, сообщает сайт газеты El Pays со ссылкой на женералитет (правительство) Каталонии, передает Rus.Media.
“Результаты референдума: 2.262.424 людей проголосовало, 2.020.144 (90,09%) ответили “да”, 176.565 (7,87%) – “нет”, 45.586 (2,03%) опустили чистые бюллетени и 20.129 (0,89%) их испортили”, – говорится в сообщении.
Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что каталонцы достигли своего права на суверенитет. Он пообещал, что в ближайшие несколько дней результаты референдума будут переданы в парламент Каталонии для принятия решения в соответствии с законом о референдуме.
1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, которые привели к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании ранее признал не соответствующим конституции.