Что больше всего подорожало на Черниговщине
15.05.2017 | Экономика | Комментариев нет|
В апреле 2017 показатель уровня инфляции в Черниговской области составил 101,0%, в Украине – 100,9%. Об этом сообщили в ГУ статистики в Черниговской области. На потребительском рынке области в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,3%. Больше всего (на 9,8%) подорожали овощи, фрукты – на 4,8%, сахар, хлеб, мясо и мясопродукты – на 1,8-3,4%. В то же время яйца подешевели на 20,7%, сало – на 3%, молоко – на 2,9%. Табачные изделия выросли в цене на 3,5%. Выросли тарифы на канализацию (на 5,1%) и холодную воду (на 4,5%). Стоимость почтовых услуг выросла на 42,4%, мобильной связи – на 4,8%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте – на 2,9%.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым