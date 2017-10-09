ЧМ-2018. В центре Киева из-за фанов перекроют движение
2017-10-09 11:07
ЧМ-2018. В центре Киева из-за фанов перекроют движение
В столице пройдет марш болельщиков.
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В связи с проведением в понедельник, 9 октября, на НСК “Олимпийский” отборочного матча ЧМ-2018 между национальными сборными Украины и Хорватии будет запрещено движение транспорта в центре Киева, передает Rus.Media.
“9 октября будут внесены изменения в движение транспорта, а именно: запрещение движения всех видов транспортных средств на время проведения марша болельщиков сборной Хорватии по маршруту: вул. Ивана Федорова, 10 – вул. Ивана Федорова – вул. Большая Васильковская – ул. Деловая – вул. Эспланадная – ГП НСК “Олимпийский”; запрет движения всех видов транспортных средств на время проведения марша болельщиков сборной Украины “Верные сборной” по маршруту: бульвар Тараса Шевченко, 13 (парк имени Тараса Шевченка) – бульвар Тараса Шевченко – улица Крещатик – Бессарабская площадь – улица Бассейная – вул. Эспланадная – ГП НСК “Олимпийский”, – заявили в МВД.
Кроме этого, будет запрещено движение транспорта на вул. Эспланадной от вул. Бассейной до вул. Саксаганского с 18:00 9 октября года до 01:00 10 октября, кроме городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.
В МВД добавили, что также будет запрещена остановка и стоянка транспорта на вул. Казимира Малевича (от вул. Колпака до вул. Ивана Федорова) и на вул. Николая Гринченко (от вул. Ивана Федорова до вул. Кировоградской) с 06:00 9 октября до 1:00 10 октября, кроме транспортных средств участников мероприятия; и на вул. Эспланадной от вул. Бассейной до вул. Саксаганского с 6:00 9 октября до 1:00 10 октября.