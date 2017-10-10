ЧМ-2018. Украина проиграла в решающем матча с Хорватией
2017-10-10 06:03
ЧМ-2018. Украина проиграла в решающем матча с Хорватией
В Киеве на НСК “Олимпийский” завершился последний матч групповой стадии отбора в группе I между Украиной и Хорватией.
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Отбор на ЧМ-2018. Украина – Хорватия: 0-2
Группа 9 октября
Голы: Крамарич 62, 70
На кону этого матча стоял вопрос выхода на чемпионат мира 2018 в России. Победа каждой из команд давала шанс побороться в стыковых матчах плей-офф, передает Rus.Media.
Первая половина матча была очень интересной с обеих сторон. Хорваты с первых минут решили взять высокий прессинг и это у них получалось, но потом украинцы перешли в атаку и имели несколько моментов, чтобы забить. Коноплянка, Степаненко могли забивать. Но первая половина матча завершилась без голов.
На второй тайм команды вышли немного с разными настроениями. Хорваты взяли мяч под контроль и не давали возможности хозяевам зацепиться за комбинированную игру. На 62-й минуте после второй подряд подачи Модрича Крамарич ударом головой точно положил мяч в угол. На 70-й минуте тот же Крамарич после паса от Ракитича сделал дубль.
Второй гол полностью деморализировал команду Шевченко. Главный тренер сделал три замены, выпустив Коваленко, Сидорчука и Беседина.
Таким образом, сборная Украины прекращает борьбу за выход на ЧМ-2018. Хорватия будет играть в плей-офф.
Итоговая турнирная таблица отбора на ЧМ-2018
Сборная Турции не смогла удержать победный счет в Финляндии 2:2, а Исландия прогнозируемо обыграла Косово 2:0.