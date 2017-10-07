ЧМ – 2018. Украина обыграла Косово: Марлос дебютировал за сборную. Ситуация в группе I после матчей 6 октября
2017-10-07 06:51
ЧМ – 2018. Украина обыграла Косово: Марлос дебютировал за сборную. Ситуация в группе I после матчей 6 октября
Сборная Украины на выезде сумела добыть важные три очка в матче против сборной Косово.
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Отбор на ЧМ-2018, передает Rus.Media.
Группа I
Голы: Автогол 60, Ярмоленко 87
Мощный ливень испортил все планы команды Шевченко на комбинированную игру, но тем не менее сборную Украины устраивала только победа. Первый тайм прошел на половине поля Косово, но забитыми голами так и не закончился.
На второй тайм Шевченко бросил в бой новчика Марлоса, который заменил незаметного Портного. Кстати, Кравец пропустит игру против хорватов из-за перебора желтых, как и Ордец.
На 60 минуте Ярмоленко и Марлос накрутили на правом фланге, а затем отдали на Коноплянку. Евгений сделал навес в штрафную, где Гармаш в борьбе с защитником сумел добиться успеха – автогол.
На 87-й минуте Ярмоленко оказался во вратарской и мощным ударом под перкладину удвоил счет.
Ситуация в группе I после матчей 6 октября
Исландия обыграла Турцию на выезде 3:0, а Хорватия сыграла вничью с Финляндией 1:1.
Последний матч в отборе на ЧМ-2018 сборная Украины проведет в понедельник, 9 октября против Хорватии. Начало матча в 21:45.