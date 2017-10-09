ЧМ-2018. Украина – Хорватия: букмекеры назвали фаворита решающего матча отбора
09.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-10-08 21:39
ЧМ-2018. Украина – Хорватия: букмекеры назвали фаворита решающего матча отбора
Сборная Украины сыграет заключительный матч квалификации на чемпионат мира в Киеве.
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Сборная Украины сыграет с Хорватией в заключительном матче квалификации к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, передает Rus.Media. Решающий поединок за выход из группы I состоится в Киеве 9 октября.
Начало встречи в 21:45.
По мнению букмекеров, команда Андрея Шевченко не является фаворитом в предстоящей битве на “Олимпийском”. Коэффициент на победу сборной Украины составляет 3.25, тогда как котировки на выигрыш хорватов уровне 2.30. Ничья также оценивается показателем 3.25.