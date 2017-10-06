ЧМ-2018. Сегодня состоится матч отбора сборная Украины – Косово
2017-10-06 10:23
ЧМ-2018. Сегодня состоится матч отбора сборная Украины – Косово
Сегодня вечером подопечные Шевченко сыграют с Косово в предпоследнем матче группового этапа.
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Косово – Украина.
Сегодня вечером подопечные Шевченко сыграют с Косово в предпоследнем матче группового этапа. Поединок можно на канале “Украина”, передает Rus.Media.
6 октября, 21:45
Перед началом предпоследнего тура в группе I сразу четыре коллектива борются за выход на Мундиаль.
Группа I
1. Хорватия – 16
2. Исландия – 16
3. Турция – 14
4. Украина – 14
5. Финляндия – 7
6. Косово – 1
От сборной Украины не ждут никакого другого результата, кроме победы. В первом поединке между сборными Украины и Косово, который прошел в Польше чуть меньше года назад. Тогда подопечные Шевченко спокойно разгромили косоваров. Голами отметились Ярмоленко и Ротань, а еще один гол албанцы забили в свои ворота сами.
Поединок с Косово важен тем, что готовит нашу сборную к крайне важного поединка против Хорватии, который пройдет в понедельник в Киеве. Именно в том поединке украинцы определят свою дальнейшую турнирную судьбу.
Естественно, всем украинским болельщикам будет интересно посмотреть на дебют натурализованного бразильца Марлоса. Несмотря на проблемы с документами, Марлос все-таки прибыл в расположение сборной и полон решимости доказать своей игрой, что хочет приносить победы нашего футбола.
Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук:
“У нас есть четкая задача — взять три очка. Сборная Косово — самая сильная команда из шестой корзины. В ее составе достаточно квалифицированные футболисты, и при этом видно тренерскую руку, понятно, за счет чего эта команда хочет добиваться побед. Наш тренер сделал акцент на слабые стороны соперника. Нас ждет интересная игра, и непростая для обеих команд, но мы уверены в своих силах”.
Прогноз букмекеров:
1xBet: победа Косово – 25.00 ничья – 9.30, победа Украины – 1.15
Winline: победа Косово – 22.00, ничья – 8.12, победа Украины – 1.12