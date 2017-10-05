ЧМ-2018. Сборная Украины прибыла на матч с Косово
05.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-10-05 16:47
ЧМ-2018. Сборная Украины прибыла на матч с Косово
Сборная Украины прибыла в албанский Шкодер, где завтра проведет матч против Косово в квалификации к чемпионату мира-2018.
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Страница ФФУ в Facebook сообщила, что сине-желтые заселились в отель Grand Europe, передает Rus.Media.
В 18:15 по киевскому времени сегодня даст пресс-конференцию главный тренер сборной Андрей Шевченко и один из футболистов команды, а в 18:30 начнется тренировка на стадионе Лоро Боричи.
Матч между Косово и Украиной состоится завтра, 6 октября.