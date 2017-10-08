ЧМ-2018. Сборная Украина – Хорватия: арбитры решающего матча отбора
2017-10-08 21:19
ЧМ-2018. Сборная Украина – Хорватия: арбитры решающего матча отбора
Определилась бригада арбитров, которые будут работать на отборочном матче чемпионата мира-2018 Ук.
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Определилась бригада арбитров, которые будут работать на отборочном матче чемпионата мира-2018 между национальными сборными командами Украины и Хорватии, который состоится 9 октября в 21:45 на НСК “Олимпийский” в Киеве, передает Rus.Media. Об этом сообщает ФФУ.
Главным арбитром матча назначен 42-летний рефери из Германии Феликс Брых. Ассистенты арбитра – Марк Борш и Штефан Лупп, резервный арбитр – Бастиан Данкерт (все – Германия). Наблюдатель арбитража – Мануэль Диас Вега (Испания).
Отметим, что Брых – арбитр ФИФА с 2007 года и входит в категорию УЕФА “Элит”. В его активе – работа на финале Лиги Европы-2014 ( “Севилья” – “Бенфика” – 0: 0, 4: 2 по пенальти) и в решающей игре Лиги чемпионов-2017 ( “Ювентус” – “Реал” – 1: 4 ).
Напомним, что в матче 9-го тура квалификации украинцы в гостях обыграли Косово (2: 0) .