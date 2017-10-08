ЧМ – 2018. Решающий матч отбора сборной Украины против Хорватии
2017-10-08 21:07
ЧМ – 2018. Решающий матч отбора сборной Украины против Хорватии
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решающий матч отбора на ЧМ-2018 против Хорватии.
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“Настроение отличное, ждем завтра наших болельщиков, мы готовы к игре, передает Rus.Media. Хотел бы сказать несколько слов о сборной Хорватии. Я с большим уважением отношусь к их стране, к хорватскому футболу и футболистам, и болельщикам. Это не лучшее развитие событий для двух команд, хотелось бы другого сценария”, — сказал Шевченко на пресс-конференции.
“Считаю, что в нашей группе мы и Хорватия показывали более-менее стабильный футбол с точки зрения ведения игры, организации игры. Не всегда результат был для обеих команд необходимым, но для нас это финальная игра”.
“Смотрел я сегодня расклады в турнирной таблице, хорваты тоже должны играть на победу, если они сыграют вничью, шансов у них тоже не особо будет. Матч будет открытый, будет хороший футбол и приятно играть с такой сильной командой. Несмотря на то, что у них есть кадровые изменения, смена тренера, я уверен, что завтра они будут в своей лучшей форме”, — считает Шевченко.
Матч между сборными Украины и Хорватии состоится в понедельник, 9 октября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.