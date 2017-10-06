ЧМ – 2018. Косово – Украина: слова Буньяки перед матчем
2017-10-06 11:38
ЧМ – 2018. Косово – Украина: слова Буньяки перед матчем
Главный тренер сборной Косово Альберт Буньяки накануне игры против Украины заявил, что считает вероятной победу оппонента логичным исходом противостояния.
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Об этом коуч косоваров заявил на состоявшейся сегодня традиционной предматчевой пресс-конференции, передает Rus.Media.
«Сборной Косово будет непросто. Хотя бы по той причине, что мы будем встречаться с одной из четырех команд, которые в нашей группе ведут борьбу за выход на чемпионат мира-2018. Мы же сейчас самой младшей национальной сборной в мире”.
«Так что если сборная Украины победит, то это будет логично. У нас очень сильный соперник — одна из сильнейших сборных в мире. Во всяком случае, нам было тяжелее играть с Украиной, чем, например, с Хорватией».
При этом Буньяки подчеркнул, что до игры никто из его команды не намерен сдаваться, а наоборот, вся сборная Косово рассчитывает дать серьезный бой Украине.
«Мы сделаем все от себя возможное, чтобы не позволить украинцам достичь положительного результата. Все может быть. Не исключаю даже того, что мы сможем победить. В любом случае, для сборной Косово сейчас важны не столько результаты, сколько то, чтобы о нас узнали».