ЧМ-2018. Косово – сборная Украина: прогноз букмекеров на матч отбора
2017-10-04 18:23
ЧМ-2018. Косово – сборная Украина: прогноз букмекеров на матч отбора
Аналитики уверены, что игра будет достаточно результативной.
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Сборная Украины считается явным фаворитом предстоящего в пятницу, 6 октября, в матче с Косово в отборе к чемпионату мира по футболу 2018 года, передает Rus.Media. Команды сыграют в албанском городе Шкодер. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.
Эксперты отдают подопечным Андрея Шевченко безоговорочное преимущество. Ставки на победу украинцев принимаются с коэффициентом 1,11. Ничья оценивается котировкой 8,00. А показатели на успех косовар достигают уровня 17,00.
При этом аналитики уверены в том, что в игре будет забито не менее трех голов. На соответствующую позицию можно поставить с коэффициентом 1,48.