ЧМ-2018. Ярмоленко – лучший бомбардир в отборочной группе Украины
2017-10-08 21:27
ЧМ-2018. Ярмоленко – лучший бомбардир в отборочной группе Украины
Мяч, который Андрей Ярмоленко в матче квалификации ЧМ-2018 забил в ворота сборной Косово, стал для него шестым в этом цикле.
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Раньше он расписывался в воротах Исландии, Турции (трижды) и того же Косово, передает Rus.Media.
С шестью мячами украинский полузащитник возглавил список бомбардиров в I группе отборочного турнира ЧМ-2018. За ним в реестре расположился хорват Марио Манджукич (5), который вряд ли сыграет в матче с Украиной 9 октября.
По три мяча в активе исландцев Альфреда Финнбогассона, Гульфи Сигурдссона, турка Дженка Тосуна и нашего Артема Кравца.
Сборная Украины забила 13 мячей. Кроме упомянутых игроков, отличились Артем Беседин, Евгений Коноплянка и Руслан Ротань. Один автогол записан на счет косовара Леарта Пакарди.
В рейтинге лучших бомбардиров всего отборочного турнира ЧМ-2018 в европейской зоне Ярмоленко входит в топ-10. Лидируют здесь поляк Роберт Левандовский и португалец Криштиану Роналду (15 мячей). У бельгийца Ромелу Лукаку — 10.
Вообще в квалификации ЧМ-2018 больше всего мячей забили Мохаммад Аль-Сахлави (Саудовская Аравия) и Ахмед Халил (ОАЭ) — по 16.
Отметим, что в реестре по системе гол+пас в европейской зоне Ярмоленко входит в топ-15 — 8 очков (6+2). Лидером здесь является Криштиану Роналду — 18 (15+3).