ЧМ-2018. Где смотреть матчи Украины против Косово и Хорватии
2017-10-05 07:11
ЧМ-2018. Где смотреть матчи Украины против Косово и Хорватии
Сборная Украины проведет два последних матча в отборе на чемпионат мира по футболу 2018.
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6 октября Украина – Косово
В пятницу, 6 октября, сборная Украины сыграет на выезде против Косово. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Трансляция матча состоится на каналах “Футбол 1”, ТРК “Украина”, передает Rus.Media.
9 октября Украина – Хорватия
В случае победы над косоварами украинцы сыграют решающий матч в отборе на ЧМ-2018 дома – против хорватов. Матч Украина – Хорватия состоится 9 октября в 21:45 в Киеве на стадионе НСК “Олимпийский”. Смотреть матч можно будет на каналах ТРК “Украина” и “Футбол 1”.
Ситуация в группе перед заключительными матчами