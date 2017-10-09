ЧМ-2018. Где и когда смотреть матч Украина – Хорватия
2017-10-08 21:35
ЧМ-2018. Где и когда смотреть матч Украина – Хорватия
Команды сыграют на НСК “Олимпийский” решающую встречу квалификации.
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На киевском НСК “Олимпийский” в понедельник, 9 октября, сборная Украины проведет решающий для себя матч отбора к чемпионату мира 2018 года, передает Rus.Media. На главной арене страны футболисты Андрея Шевченко сыграют с командой Хорватии.
Начало встречи – в 21:45.
Те, кто не смогут попасть на трибуны “Олимпийского”, имеют возможность поддержать “желто-синих” у экранов телевизоров. Прямую трансляцию матча Украина – Хорватия покажут в эфире общенационального канала “Украина”, а также специализированного “Футбол 1”. Здесь показ поединка будет сопровождать традиционная рубрика с участием экспертов.