ЧМ-2018: еще две сборные гарантировали себе место на чемпионате
08.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-10-08 11:59
ЧМ-2018: еще две сборные гарантировали себе место на чемпионате
Квалификационные раунды отбора к чемпионату мира-2018 подходят к концу, а сборных, которые уже гарантировали себе путевку на главный турнир года, становится все больше.
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В субботу, 7 сентября, сразу две национальные команды досрочно обеспечили себе место на мундиале – Нигерия и Коста-Рика, передает Rus.Media.
Сборная Нигерии в матче квалификации ЧМ-2018 обыграла Замбию (1:0) и за тур до окончания отборочных игр уже гарантировала себе успешный результат. А команде Коста-Рики хватило и ничьей в матче с Гондурасом (1:1), чтобы тоже получить путевку на мундиаль.