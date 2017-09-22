ЧМ-2018: что нужно сборной Украины, чтобы попасть на чемпионат мира 2018
2017-09-06 09:22
ЧМ-2018: что нужно сборной Украины, чтобы попасть на чемпионат мира 2018
За два тура до конца отбора сразу четыре команды нашей группы претендуют на первое место в группе.
Сборная Украины по футболу уступила Исландии (0:2) в выездном матче восьмого тура группового этапа квалификации ЧМ-2018, передает Rus.Media.
Это поражение, в сумме с победой сборной Турции над Хорватией, серьезно осложнили ситуацию в нашей группе, где на первое место за два тура до конца отбора претендуют четыре команды.
В последних двух матчах каждый из четырех лидеров сыграет против аутсайдера (мы и исландцы – с Косово, турки и хорваты – с Финляндией). Если допустить, что все эти матчи закончатся победами фаворитов, получается такой же расклад, как сейчас – Хорватия и Исландия опережают Украину и Турцию на 2 очка.
Что нужно сборной Украины, чтобы попасть на чемпионат мира 2018? Ситуация такая, что сейчас не все зависит от Украины и ее результатов, но обязательным условием для того, чтобы выходить на ЧМ-2018 есть две победы в двух матчах – Косово на выезде и Хорватией на НСК Олимпийский.
Осечка в одном из двух оставшихся матчах перечеркнет шансы Украины на выход на Мундиале. В случае двух побед нужно будет смотреть результаты других матчей.
Победа Исландии над Турцией и Косово позволит исландцам выйти на ЧМ с первого места, а мы отправимся в плей-офф. Если исландцы сыграют вничью с турками, то Украина даже выиграет группу и попадет на ЧМ напрямую. В случае победы Турции в споре за первое место придется смотреть на разницу мячей, которая сейчас почти ровная.
Как видим, две победы в двух оставшихся матчах выведут Украину минимум в плей-офф, а максимум – напрямую на чемпионат мира. Ничья хотя бы в одном из двух матчей, почти наверняка, оставит нас вне чемпионата мира.