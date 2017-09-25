Число жертв землетрясения в Мексике превысило 220 человек
25.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-20 09:18
Число жертв землетрясения в Мексике превысило 220 человек
Ранее сообщалось о 149 погибших в результате землетрясения.
По меньшей мере 224 человека погибли во вторник на юге Мексики в результате землетрясения магнитудой 7,1, передает Rus.Media. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на министра внутренних дел страны Мигеля Анхеля Осорио Чонга.
Национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте ранее сообщал о 149 погибших в результате землетрясения.