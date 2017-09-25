Число жертв землетрясения в Мексике превысило 220 человек

despravda | 25.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-20 09:18

Число жертв землетрясения в Мексике превысило 220 человек
Ранее сообщалось о 149 погибших в результате землетрясения.

По меньшей мере 224 человека погибли во вторник на юге Мексики в результате землетрясения магнитудой 7,1, передает Rus.Media. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на министра внутренних дел страны Мигеля Анхеля Осорио Чонга.

Национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте ранее сообщал о 149 погибших в результате землетрясения.

 

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