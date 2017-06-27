Чиновники городского совета хотят ездить на электромобилях
27.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
«Я хочу уничтожить «Волгу» как класс», – заявил мэр Чернигова на расширенной утренней совещании.
Владислав Атрошенко выразил желание пересадить чиновников со старых служебных машин на новенькие электромобили. Мол, город тратит бешеные деньги на бензин и обслуживание в частности «Волг».
Зато электрический транспорт может стать достойной заменой.
«Там нечему ломаться, удобны в эксплуатации», – уверяет Владислав Атрошенко.
Цена на подобную автотехнику составляет около 10-12 тысяч долларов, в следующем году мэр Чернигова уже планирует закупить до 20 электромобилей.
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