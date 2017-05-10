Чиновники будут сдавать платный экзамен
Кабинет Министров Украины утвердил порядок аттестации претендентов на вступление на государственную службу из свободного владения государственным языком. Об этом говорится в постановлении правительства № 301 от 26 апреля 2017 Предполагается, что организует и проводит аттестацию уполномоченный высшее учебное заведение, которое создает соответствующую комиссию. Перечень таких заведений публикуется на их официальных сайтах, а также на сайтах Национального агентства по вопросам госслужбы и МОН. Услуга аттестации является платной, а процесс аттестации происходит в письменной или устной форме. Аттестация в устной форме предусматривает деловой разговор по определенному сценарию и сообщение-презентацию на установленную комиссией тему. В письменной форме – тестовое задание и письменный перевод текста по профессиональным вопросам. После прохождения аттестации лица, претендующие на поступление на государственную службу, получают соответствующие удостоверения. Порядком также определено, что свободное владение государственным языком можно подтвердить и без аттестации, предоставив один из документов: – аттестат о среднем образовании (о среднем образовании) с соответствующим приложением, выданные до 2008 года, с оценкой «5» за изучение украинского языка; – аттестат о среднем образовании с соответствующим приложением, выданные не ранее 2008 года, с баллом об итоговой государственной аттестации по украинскому языку не менее 10; – диплом младшего бакалавра (младшего специалиста), бакалавра, магистра (специалиста) с соответствующим приложением с оценкой «отлично» за изучение украинского языка; – диплом бакалавра, магистра (специалиста) по специальностям «Украинский язык и литература» и / или «украинский язык и литература и иностранный язык» по направлениям подготовки «Педагогическое образование» и / или «Филология».Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым