Чиновника Госгеокадастра поймали на взятке
Работники Управления защиты экономики в Черниговской области совместно со следователями следственного управления ГУНП под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области задержали «на горячем» чиновника, который за содействие в выделении земельного участка получил от предпринимателя 7000 гривен. Чиновник одного из районных отделов Держгеокадастру в Черниговской области требовал и получил неправомерную выгоду в размере 7000 гривен от физического лица-предпринимателя за содействие в согласовании документации на выделение земельного участка площадью около 100 гектаров для ведения фермерского хозяйства. Предмет преступления изъято. Проводятся обыски по месту жительства фигуранта и по месту его работы. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым