Чили – Германия смотреть онлайн прямая трансляция матча 2 июля 2017
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Кубок Конфедераций 2017. Борьба за 1 место Когда начало матча Чили – Германия 02 июля в 21:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Чили – Германия
2 июля 2017 года в 21:00, состоится финальный поединок международного турнира Кубок Конфедераций, в котором на стадионе «Крестовский» в Москве, сборная команда Чили сыграет против сборной команды Германии.
Прямо скажем, удивлением стало увидеть национальную сборную Чили в финале международного турнира. На групповом этапе чилийская сборная выступила не лучшим образом и несмотря на то, что ни разу не проиграла, из 3 матчей победным был всего лишь 1. Именно с успеха против Камеруна 0:2, Чили стартовали на КК-2017, а после расходились миром с Германией 1:1 и Австралией 1:1. Пробившись в плей-офф со второй строчки сборная Чили встречалась против Португалии. Игра была равной, а в концовке и вовсе в пользу южноамериканской команды. Доведя поединок до серии послематчевых пенальти, героем противостояния стал Клаудио Браво, отразивший три 11-ти метровых.
А вот сборная Германии абсолютно заслужила побороться за главный приз турнира КК-2017. Победа на групповом этапе над Австралией и Камеруном, а также ничья с Чили, вывела немцев в полуфинал, где соперником стала сборная Мексики. Мексиканцы, которые считались «темной лошадкой» этого турнира, не проигрывая в официальных матчах более года, всегда каким-то чудом избегали поражения. Но как оказалось два матча в один день для них критически много. Обыграв в 4 утра в товарищеском матче сборную Гану, в 21:00 Мексиканцы были не готовы играть в полуфинале. Сборная Германии забив по 2 гола в каждом тайме, уверенно вышла в финал – 4:1.
Предстоящий матч станет уже шестой очной встречей в истории этих сборных. До этого абсолютное преимущество было в пользу Германии, которая сильнее становилась четырежды. Тем не менее, на этом турнире Германия играет не основой, и даже несмотря на амбиции «молодняка», в обороне они выглядят неуверенно и полюбому привозят моменты. Чили, это команда с высокими техническими характеристиками, помноженными на амбициях и желании доказать, что многие ошибаются, выбирая их аутсайдерами. Ставка: обе забьют.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым