Чили – Австралия смотреть онлайн прямая трансляция матча 25 июня 2017
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Кубок Конфедераций 2017. Группа B. Когда начало матча Чили – Австралия 25 июня в 18:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Чили – Австралия
25 июня в 18:00 в Москве на стадионе «Открытие Арена», сборная Чили сыграет с командой Австралии в 3 туре Кубка Конфедераций.
Чилийцы оставляют хорошее впечатление на нынешнем турнире. В первом тур южноамериканцы победили Камерун 2:0, во втором на равных противостояли чемпионам Мира немцам сыграв вничью 1:1. Как итог с 4 очками и разницей мячей 3:1 сборная Чили лидер своего квартета, и для выхода в плей-офф ей достаточно просто не проиграть в воскресной игре. В 2017 году Артуро Видаль Алексис Санчес и компания провели уже 9 поединков, одержав 4 победы, трижды сыграли вничью и дважды проиграли, играя в зрелищный и результативный футбол, только 1 раз они не забивали в 9 встречах.
Австралийцы дали бой немцам в первой игре турнира, но проиграли 2:3, с Камеруном сыграли уже лучше по счёту 1:1, но вот по игре откровенно отскочили, сыграв слабее чем против европейцев. Как итог с 1 очком и разницей мячей 3:4 австралийцы делят 3-4 место в группе с Камеруном, и только победа позволит им рассчитывать на место в плей-офф. В 2017 году сборная Австралии провела 6 матчей, выиграла дважды, два раза сыграла вничью и столько же раз проиграла.
Чили и Австралии встречались трижды в истории, впервые в 1974 году и сыграли вничью 0:0, затем в 2000 и 2014 годах, и в этих встречах сильнее становились уже южноамериканцы 2:1, 3:1. В предстоящем матче победа нужнее австралийцам, но они выглядят слабее соперников. Думаю, что южноамериканцы победят, но не крупно. Ставка: сборная Чили проиграет не крупнее 2 мячей – Ф2(+2).Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым