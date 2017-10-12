Четыре сценария конца нашей планеты
2017-10-11 21:54
Четыре сценария конца нашей планеты
Нибиру Планета Х. Апокалипсис календарь майя. Раскол. Новый Великий потоп. Неудержимое пламя. Библейское пророчество. Супервулкан. Бродячий астероид или комета. Каждые несколько лет (или даже несколько месяцев, в зависимости от того, в какой части Интернета вы привыкли жить) новая история, слухи или конспирологическая теория сходят с ума, возвещая конец света.
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Некоторые заявления весьма специфические; другие более размыты. Но мы же не живем в мире, в котором миф и мистика преобладают над здравым смыслом; мы знаем, что можем отделить зерна истины от плевел мифов, используя прогностическую силу науки. И насколько нам известно, есть четыре сценария конца этого мира, то есть Земли, и все они однажды случатся, к бабке не ходи. Итан Зигель с Medium.com считает, что это ультимативный конец, передает Rus.Media.
Самый большой взрыв, когда-либо случавшийся на Земле. Ядерная война и следующий вред окружающей среде — один из возможных концов человечества
Вымирание человечества
Это не просто пророчества — это неизбежность. Несмотря на то, что сегодня нас больше семи миллиардов человек и это число постоянно растет, в нынешней форме люди живут меньше миллиона лет, а все высшие приматы жили всего несколько миллионов лет. Эволюция может казаться вяло текущей для нашего вида, если судить в рамках одной человеческой жизни, но за миллионы лет она становится неотвратимой. Земля меняется, и давление на разные виды тоже меняется, происходят случайные генетические мутации. Некоторые мутации, полезные для выживания вида в условиях внешнего давления, и они, скорее всего, будут переданы вместе с генами грядущим поколениям.
Говоря с позиции эволюции, человеческие существа — или homo sapiens существовали лишь короткое мгновение: менее полумиллиона лет. И насколько нам известны пути эволюции, уже через несколько миллионов лет людей на планете не будет
Какая часть поколения будущих людей сохранит эти гены — это уже неважно; даже если через миллионы лет потомки современных людей все еще будут ходить по земле, они уже не будут людьми. Люди сами сталкиваются с давлением меняется планеты с ограниченными ресурсами, других людей (в форме ядерного, химического или биологического окружения) и природы (в форме болезней). Будет он по вине катастрофы, падение астероида, произойдет или нет, конец человечества неизбежен. Мы просто вымрем в этом мире, и неважно, будут жить наши потомки или нет. В геологических и астрономических масштабах это произойдет скорее раньше, чем позже, и станет первым «концом света» для нас.
Сегодня на Земле вода в океанах, как правило, закипает, когда в нее входит скамья или какой-то другой перегретый материал. Но в далеком будущем энергии Солнца будет достаточно для того, чтобы кипятить воду в глобальных масштабах
Кипячение земных океанов
Нам серьезно повезло, что мы оказались на планете именно таких размеров и массы, с такой атмосферой и на таком же расстоянии от звезды, как оказались. Только нужна комбинация всех этих параметров позволила сложиться планете с жизнью и большим количеством жидкой воды на поверхности. В течение миллиардов лет Земля была миром, покрытым океаном, с простым и сложным жизнью, которая жила в этом океане и только недавно вылезла на сушу. Однако благодаря будущей эволюции нашего Солнца, нашим океанах не суждено быть вечно здесь. Когда гелий накопится в ядре Солнца, область, в которой протекает термоядерный синтез, расширится, со всеми вытекающими для нас последствиями.
Этот срез демонстрирует различные регионы поверхности и недр нашего Солнца, включая ядро, где протекает ядерный синтез. Время идет, и однажды сжигает гелий регион ядра расширится, а вместе с тем увеличится и энергетический выход солнца
Со временем Солнце нагреется и расширится, станет ярче и будет излучать больше энергии. Через один-другой миллиард лет, не более, количество выделяемой солнцем энергии увеличится до определенной критической точки: достаточно высокой, чтобы количество энергии, что попадает в молекулу воды в океане Земли в течение дня, ее вскипятило. Наша планета станет похожей на Венеру, чем на Землю, и станет совершенно непригодной для жизни на поверхности. Впрочем, простейшие организмы наверняка смогут ужиться поверх облаков, но известной нам жизни все-таки придет конец. Космический эксперимент по выращиванию сложных организмов придет к своему естественному завершению.
Примерно через пять-семь миллиардов лет в ядре Солнца водород будет исчерпан. Внутренняя часть светила сократится нагреется и начнет синтез гелия. И тогда Солнце расширится, испаряет земную атмосферу и поджарит поверхность планеты
Истощение до бесплодных земель
Думали, кипели океаны — это плохо? Как насчет перспективы того, что каждый атом атмосферы будет выброшен из нашего мира? Все когда-нибудь живое на поверхности превратится в пепел? Следы, оставленные живыми существами, превратятся в пыль? Если будет достаточно тепла и энергии, это можно сделать с любым миром, и Меркурий, ближайшая к Солнцу планета, представляет собой яркий пример. Пройдет еще пять-семь миллиардов лет — и такая же судьба постигнет Землю, когда у Солнца закончится водородное топливо. И тогда ядро сожмется, нагреется и начнет синтезировать гелий, выпуская еще больше энергии. В таком состоянии Солнце превратится в сжигает гелий красный гигант, и ничто на Земле не сможет ему противостоять.
Когда Солнце станет настоящим красным гигантом, сама Земля не будет проглочена или поглощена, она будет зажаренная
Солнце увеличится в сотни раз по сравнению с его нынешним диаметром и станет в тысячи раз ярче, чем сегодня. Земля будет почти полностью выбрита, а также оттолкнута от Солнца; Меркурий и Венера будут полностью поглощены. Позже Солнце умрет, уменьшится до белого карлика, а Земля останется жареным остатком, плавающим в космосе на орбите вокруг трупа звезды.
Даже единичные гравитационные взаимодействия с большими проходят массами могут привести к нарушению орбиты и выброса большого тела солнечной и планетарной системы
Проглоченная или выброшена?
Очищенная от жизни, сваренная, а потом обугленное и осушенная, стерилизована квадриллионами космических лучей, наша планета будет продолжать свое существование. Она останется нетронутой, блуждая вокруг трупики нашей звезды, пока не произойдет одно из следующих событий:
Какой-нибудь объект столкнется с Землей, уничтожив или поглотив ее, в зависимости от размера и скорости столкновения. Наша галактика — достаточно большое место, но столкновения регулярно происходят по всей Вселенной.
Массивный объект пройдет рядом с Землей, выбросит ее из Солнечной системы и галактики, после чего тот будет блуждать в одиночестве в пустоте космоса целую вечность.
Или она останется привязанной к трупу Солнца и медленно, очень медленно, будет по спирали спускаться к ее звездного труппу, где затем будет поглощена черным карликом.
После того как Солнце станет черным карликом, если ничто не выбросит и не столкнется с останками Земли, гравитация столкнет планету с бывшим светилом
И вот тогда миру точно придет конец. Все эти четыре сценария — не просто болтовня, это стопроцентные прогнозы на будущее нашей планеты, подкрепленные нашими лучшими научными достижениями. Далекое будущее Земли известно; ближайшее будущее нам придется создать самостоятельно. Создать будущее, прочно закрепившись в научной реальности, используя лучшие знания и самые успешные теории, чтобы обеспечить безопасность, свободу и процветание человечества, — это конечная мечта научно образованного общества. Остается надеяться, что мы сможем отложить «конец» мира как можно дальше в будущее.