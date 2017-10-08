Четыре домашних средства от варикоза!
2017-10-08 13:43
Четыре домашних средства от варикоза!
Многие считают звездочки на коже и варикозные вздутия лишь изъяном во внешности.
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Укрепить вены помогут простые домашние средства!, передает Rus.Media.
Многие считают звездочки на коже и варикозные вздутия лишь изъяном во внешности. На самом деле все сложнее. Если их не лечить должным образом, то могут возникнуть такие неприятные последствия, как отеки, судороги и боли в ногах. Причиной этого заболевания могут стать курение, беременность, лишний вес, неправильное питание, наследственность, привычка сидеть, закинув ногу за ногу, и содержание жидкости (нарушение водного баланса). Что же делать?
sosud-info.ru
Однако не обязательно идти к врачу сразу же, как только вы заметили первые признаки. Есть несколько простых домашних средств, которые помогают укрепить вены. Они улушают работу кровеносной системы в целом и облегчают отток крови к сердцу.
1. Лещина виргинская (Hamamelis virginiana)
Это лекарственное растение помогает снизить воспалительный процесс и улучшить кровообращение в ногах. Кровоизлияние сквозь стенки уже существующих варикозных вен также успешно прекращается. Лещина виргинская содержит много антиоксидантов: танины, сапонины и флавоноиды. Чай из лещины виргинской – прекрасное природное средство для лечения проявлений варикоза.
Готовят его так: 1 чайную ложку листьев орешника залейте стаканом кипятка, дайте настояться, процедите. Пейте по два стакана ежедневно. Вскоре вы почувствуете облегчение симптомов. Как вариант, можно делать примочки с настоем лещины виргинской на пораженные вены.
2. Розмарин
Это лекарственное растение содержит флавоноид диосмин, который помогает укреплять вены. Чай из розмарина – очень эффективное средство для лечения варикозного расширения.
Готовят его так: 1 столовую ложку розмарина залейте стаканом кипятка и дайте настояться. Выпивайте по три стакана такого настоя ежедневно.
3. Конский каштан
Конский каштан – очень распространенное средство для лечения варикоза. Он содержит аэсцин, укрепляющий стенки сосудов. Благодаря этому, конский каштан обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами, облегчает кожный зуд. Приготовьте отвар для натирания.
Готовят его так: смешайте одну столовую ложку кожуры каштанов и половину стакана масла лаванды, прогрейте на среднем огне, дайте настояться и легкими круговыми движениями нанесите на ноги.
4. Кипарис
Кипарис укрепляет вены и улучшает отток крови к сердцу. Он выступает как кровоостанавливающее средство (сдерживает поток крови), а также тонизирует сосуды. И благодаря этому успешно лечит сосудистые заболевания. Чай из кипариса также хорошо помогает при ослабленном кровообращении.
Готовят его так: залейте две столовые ложки листьев кипариса четырьмя стаканами воды. Кипятите в течение 10 минут. Процедите и принимайте по 7 столовых ложек ежедневно. Для лучшего эффекта можете смочить этой настойкой салфетку и прикладывать к ногам на несколько минут.
Итак, вы можете расправиться со звездочками и вздувшимися венами с помощью травяных препаратов. Конечно, если сочетать их с регулярными физическими упражнениями и здоровым питанием, результат будет намного эффективнее. Попробуйте и будьте здоровы!