Четверть украинцев склонны к долголетию – эксперты
2017-10-18 16:06
Четверть украинцев склонны к долголетию – эксперты
Средняя продолжительность жизни в нашей стране — 70 лет, а каждый третий мужчина в Украине не доживает сейчас до 60-ти.
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Средняя продолжительность жизни в нашей стране — 70 лет, а каждый третий мужчина в Украине не доживает сейчас до 60-ти. Согласитесь, это печальные цифры, особенно если сравнивать с Европой, где люди живут в среднем 80 — 85 лет. передает Rus.Media .
В то же время генетики из сервиса нутрігенетичних исследований “Myhelix” пришли к выводу, что 24,5% украинцев имеют ген долгожителя. Означает ли это, что по крайней мере каждый четвертый житель нашей страны потенциально мог бы доживать до очень глубокой старости?
— Долгожителями называют людей, которым более 90 лет, у них нет смертельных болезней, и они прекрасно себя чувствуют и физически, и психологически, – рассказывает Руслана Шадрина, научный директор сервиса “Myhelix”. — Генов долгожительства десятки. Очень часто это гены, отвечающие за склонность к воспалительным и раковым процессам.
— Каким образом удалось выяснить, что почти четверть украинцев имеют ген долгожителя?
— Для исследования были использованы результаты ДНК-тестов 700 мужчин и женщин в возрасте от 3 до 80 лет преимущественно из разных областей Украины, — добавляет генетик и молекулярный биолог – Мы вычислили, что именно 24,5% из них имеют СС вариант гена IL6. Такая особенность предполагает потенциальное долголетие — жизнь до 90 лет или даже еще старшего возраста.
— Что это за ген?
— IL6, или интерлейкин 6 — это белковое соединение, составляющая иммунной системы человека. Он отвечает за воспалительные процессы и повышение температуры. Без интерлейкина 6 организм не смог бы бороться с последствиями ожогов, травм и других повреждений. Но высокая концентрация интерлейкина вредна: она провоцирует аутоиммунные реакции, организм начинает “бороться” с собственными клетками. С возрастом концентрация интерлейкина 6 в крови возрастает. Именно поэтому IL6 рассматривают как один из маркеров старения. Чем выше концентрация, тем хуже результат.
Концентрация интерлейкина 6 в крови зависит от того, какой именно вариант этого гена унаследовала человек. Известны три генотипа IL6: GG, CG и CC. У носителей GG наивысшая его концентрация, у носителей CC — самая низкая. Именно такой “хороший” вариант IL6 наши специалисты обнаружили у 24,5% украинцев. Кстати, у британцев, например, генотип CC случается реже — только в 19% случаев.
— То есть наличие этого гена означает, что теоретически четверть украинцев могут доживать до 100 лет?
— Не все так просто. Чтобы это утверждать, нужно привлекать к эксперименту как минимум 1000 человек в возрасте 90+ с вариантом гена СС и 1000 человек с другими вариантами этого же гена и наблюдать за участниками несколько лет. Но уверенно можно сказать, что наличие СС-варианта свидетельствует о более налаженный иммунитет. Люди с таким вариантом гена скорее побеждают инфекции, быстрее выздоравливают. В преклонном возрасте такое преимущество дает возможность прожить дольше.
— Взамен статистика? Сколько у нас долгожителей? Почему многие украинцы не доживают и до 70 — 80 лет?
— Не так давно Институт геронтологии насчитал 111 тысяч украинцев в возрасте свыше 90 лет и 2 тысячи человек, которые прожили больше 100 лет. Стоит понимать: чтобы дожить до 100 лет, только генетики мало.
— Важно помнить, что реальная продолжительность жизни примерно на 30% зависит от генов и на 70% — от образа жизни: питания, физических нагрузок, наличия или отсутствия вредных привычек. Вариант IL6 CC — генетический подарок, предрасположенность к долголетию.
— Есть страны или регионы, где гены долгожителя имеет еще большее количество населения, чем в Украине?
— Так. Согласно исследованию “Blue zones”, которое проводило “National Geographic”, это Япония, Коста Рика, Сардиния, остров Икария (Греция), штат Калифорния (США).
Интересно, что долгожители обычно имеют вес в пределах нормы, чаще всего — худощавого строения тела. Ежедневно они физически активны по меньшей мере 15 минут, употребляют много растительной пищи, социально активны, имеют немало друзей.
Кажется, будто простые правила, но дело в том, что долгожители придерживаются их всю жизнь, это их образ мышления. Хотя, конечно, из каждого правила есть исключения. Имею в виду людей, которые курят всю жизнь, употребляют много спиртного, но живут даже до 120 лет. Один из таких — Жанна Кальман, француженка, которая умерла почти в 123 года.