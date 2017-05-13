«Черный май»: на Черниговщине зафиксировано три случая самоубийств
В последнее время на Черниговщине все чаще фиксируют случаи самоубийств. Хотя некоторые криминалисты утверждают, что ничего удивительного в увеличении частоты суицидов нет, мол, «черная» статистика свидетельствует о том, что самоубийства на территории области встречаются с относительно постоянной частотой по годам. Но, к сожалению, самоубийств не уменьшается. Несколько дней назад в Чернигове по улице Войкова повесился 39-летний мужчина, который болел шизофренией. В пгт Олишевка Черниговского района также покончил жизнь самоубийством через повешение мужчина 1962 года рождения. Об этом стало известно из собственных источников. Известно также, что в Талалаевской центральной районной больницы (в хирургическое отделение) с диагнозом «ножевое непроникающее ранение передней стенки грудной клетки» доставлен 41-летний мужчина (житель пгт Талалаевка). Телесные повреждения последний получил при попытке самоубийства после распития спиртных напитков.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым