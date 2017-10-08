Черный список 10 китайских продуктов, которые нужно избегать
2017-10-08 14:30
Черный список 10 китайских продуктов, которые нужно избегать
Берегите свое здоровье от китайского мусора!.
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Берегите свое здоровье от китайского мусора!, передает Rus.Media.
Китай — крупнейший экспортер еды в мире. Здесь применяют новые технологии при производстве продуктов питания, к тому же, по очень низким ценам. Но если еда дешевая, это еще не означает, что она полезна. Ниже приведен черный список 10 продуктов из Китая, которые вы должны избегать любой ценой.
1. Яблочный сок
В яблочном соке, сделан в Китае, содержится впечатляющий уровень мышьяка. Это вещество считается канцерогеном и может вызвать рак. В частности, рак легких, мочевого пузыря и кожи.
2. Курятина
В прошлом В Китае уже были вспышки птичьего гриппа, и похоже, что ситуация не сильно меняется к лучшему. Эта страна по-прежнему экспортирует курятину в больших количествах остальному миру. Поэтому лучше все-таки покупать мясо у местных поставщиков.
3. Чеснок
А вы в курсе, что большая часть чеснока, который продается в наших супермаркетах, привезенный из Китая? Известно, что он содержит в больших количествах пестициды. Кроме того, чеснок еще и начинает прорастать во время транспортировки из Азии, и от этого организму сложнее его переваривать.
4. Рис
Рисовая продукция из Китая регулярно становится причиной скандалов. Последний из них связан с высоким содержанием кадмия в зернах. Этот тяжелый металл способен вызывать рак, врожденную деформацию костей и почечную недостаточность.
5. Соль
Китай — мировой лидер по добыче соли. И если вы не покупаете соль принципиально местного производства, то скорее всего, в вашей солонке окажется соль из Китая. Более 90% соли, добытой в Китае, проводится для промышленного использования. Но стандарты регулирования не всегда соблюдается, поэтому именно она может оказаться у людей на столе. Стоит ли так рисковать?
6. Перец
Перец, импортируемый из Китая, может оказаться просто смесью пыли, муки и искусственного ароматизатора.
7. Тофу
Сыр Тофу, произведенный в Китае, изготавливается с использованием соевого молока. А с выращиванием сои в Китае есть некоторые особенности. Во-первых, соевые поля опрыскиваются всеми видами пестицидов. Во-вторых, для ускорения процесса выращивания сои часто используют навоз и сульфат железа — удобрения, которые могут быть опасными для окружающей среды.
8. Замороженный шпинат
В шпинате, сделан в Китае, часто обнаруживают очень высокий уровень пестицидов.
9. Тилапия
Эта рыба без костей живет далеко от китайского побережья, однако именно Китай экспортирует ее по всему миру. В чем же проблема? Китайские рыбные фермы не отличаются чистотой, и рыба часто питается экскрементами.
10. Имбирь
Для того, чтобы ускорить процесс выращивания имбиря, китайские фермеры в больших количествах используют пестициды.
Конечно, не каждому по карману органические товары или продукты местного производства. Однако привычка читать этикетку и обращать внимание на страну происхождения товара сможет помочь вам в выборе более полезных и здоровых продуктов питания.