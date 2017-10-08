“черный” и “белый” список продуктов для женщин!
2017-10-08 14:43
“черный” и “белый” список продуктов для женщин!
Рак груди и питание.
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Нездоровое питание провоцирует гормональный сбой в организме женщины и создает благоприятные условия для развития онкологических заболеваний, передает Rus.Media.
Об этом рассказывает терапевт, эксперт по здоровому питанию, сертифицированный диетолог Татьяна Фиалкова, составив «черный» список продуктов, повышающих риск заболеть раком груди, и «белый» список еды, защищающей от опухолей.
Какие продукты стоит навсегда исключить из рациона женщины:
Сахар.
Многие, говоря о вреде сахара, имеют в виду его прямое действие – избыток пустых калорий, лишний вес, нарушения в работе поджелудочной железы. Но, не менее страшным является влияние сахара на кровь человека. рН крови резко смещается в кислую сторону, а значит организм становится легко уязвимым. При поступлении сахара в кровь, независимо от его количества, клетки крови слипаются, иммунные клетки теряют подвижность и активность. То есть снижается иммунная резистентность организма к любым инфекциям, инвазиям, раковым клеткам ( которые образуются в большом количестве в организме ежедневно). Сахар – это лучший корм и для уже возникла онко-патологии. Думаю, многим уже известно, что в клиниках, специализирующихся на лечении онко-заболеваний, в меню лечебного питания всегда исключен сахар. Следует обратить внимание на всю продукцию, содержащую сахар, а не только на продукт в чистом виде.
Продукция, приготовленная на термофильных дрожжах.
Хлеб, выпечка, сухие диетические хлебцы, печенье, замороженные полуфабрикаты из теста, квасы, кефир. Дрожжи влияют на организм аналогично сахара. Кроме того, они провоцируют рост патогенной грибковой микрофлоры в кишечнике и развитие кандидоза. Дрожжи и сахар – это любимая пара для любого вида онкологии.
Транс-жиры.
Маргарин в выпечке, кондитерских изделиях, сухом диетическом печенье, сухарики и др. продукции. Растительные масла, подвергнутые термической обработке в чипсах, картофеля фри и даже самой здоровой, качественной, но жареной продукции. Транс-жир – это неестественный по химической структуре продукт, который не может быть обезврежен в организме.Итак, еще раз продукты черного списка: попкорн и чипсы; кетчуп, майонез и всевозможные соусы, мясные и рыбные полуфабрикаты, замороженные обеды; мороженое; наггетсы, чебуреки и другие изделия фаст-фуда; кондитерские изделия: печенье, пончики, вафли, пирожные, торты, шоколадные батончики ; сдобная выпечка; сухие смеси для приготовления супов, соусов, кремов, блинов, кондитерских изделий.
Животная продукция
Промышленного производства с использованием гормонов и стимуляторов роста. Мясо, птица, рыба, яйца и молочная продукция должны быть органического происхождения, т. к. стероидные гормоны, которыми изобилует животная продукция, наносят непоправимый вред гормонального фона человека. Мужчинам «дарит» женоподобные очертания фигуры, женщинам – проблемы в области молочных желез и яичников.
Соевые продукты, и особенно ГМО соя.
Эстрогеноподобные составляющие сои усугубят уже имеющиеся патологические процессы в молочных железах – кисты, мастопатию. Рекомендую свести к минимуму потребление сои женщинами.
Пиво.
Фитоэстогени, содержащиеся в напитке усиливают нарушения в гормональном фоне женщины и прямым образом влияют на возникновение рака груди.
Продукты, которые способствуют профилактике рака молочной железы.
Свежая зелень – петрушка, укроп, шпинат, салатные листья и другая зелень хорошо защелачивают рН крови, что является залогом здорового тканевого дыхания и активной иммунной системы. Возьмите за правило ежедневно готовить себе на завтрак зеленый коктейль из большого пучка абсолютно любой зелени и фруктов/ягод.
Лимонный сок – как можно больше добавьте его в воду, чай, салаты. Лимонная кислота в крови действует противоположным образом – повышает рН крови, улучшает текучесть и подвижность элементов крови, значительно снижает количество свободных радикалов.
Свекла — содержание антираковых пигментов антоцианов в свекле в 8 раз превышает их содержание в любом другом овоще. При этом, на них абсолютно не влияет термическая обработка продукта. Тушите, запекайте, добавляйте в салаты вареную и свежую свеклу ежедневно. Можно принимать по несколько столовых ложек свекольного сока в день, добавляя в другой сок или воду. Кроме целебного красного пигмента, свекла обладает мощным желчегонным и послабляющим эффектом, что косвенно влияет на состояние «чистоты крови, количество ракообразующих свободных радикалов и тканевое дыхание.
Проростки зерновых и бобовых – пшеницы, овса, гречки и других злаков. Питание проростками способствуют омоложению всего организма, восстановлению обмена веществ. Содержание многих витаминов – например, С и группы В — в проросших семенах увеличивается в 5 раз, витамина Е – в 3 раза. Всего 50 г проростков пшеницы соответствуют по содержанию этого витамина шести стаканам апельсинового сока. Суточная норма 20-30г. Проростки сочетаются с любым продуктом, их можно добавлять к основным блюдам, каши, салаты-коктейли.
Синий виноград. Содержит множество биофлавоноидов – сильных антиоксидантов, которые защищают организм от разного рода опухолей. В темных (красных и черных) сортах больше веществ, эффективных для профилактики и лечения рака желудка, рака кишечника, рака молочных желез.Особенно хорош виноград Конкорд. Есть его надо вместе с кожурой и виноградными косточками – в них больше всего веществ, защищают от онкологических заболеваний. В день достаточно съедать одну гроздь винограда в качестве десерта или перекуса. Темные сорта винограда хорошо хранятся и нам доступны практически всю зиму.