Чернослив творит чудеса
2017-10-06 16:55
Чернослив творит чудеса
Чернослив творит чудеса с нашим здоровьем !!!
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Чернослив-очень полезный продукт . Его полезность, а лучше сказать, природная уникальность, заключается в целом ряде свойств, которые нельзя
встретить у других фруктов, передает Rus.Media.
Во-первых, это одно из наиболее эффективных средств для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии.
Во-вторых, чернослив содержит в 1,5 раза больше калия, чем в бананах. Калий, как известно, необходим для правильной работы почек.
В-третьих, чернослив — самый богатый антиоксидантами фрукт. Антиоксиданты способствуют повышению иммунитета, а также сопротивляемость организма.
В-четвертых, чернослив поглощает свободные радикалы, разрушающие организм. Это отличная профилактика онкологических заболеваний.
В-пятых, чернослив препятствует развитию вредных бактерий.
И это далеко не полный список полезных свойств обычного на первый взгляд чернослива.
Эти аппетитные, призывно поблескивающие и необычайно ароматные сухофрукты способны творить чудеса с нашим здоровьем и настроением. Поверьте,
человек, не обремененная никакими болячками, полный физических сил и бодрости духа способен на многое. И как мало для этого нужно…
По данным Департамента медицины США, основанным на многолетних, широкомасштабных исследованиях медицинской лаборатории Университета Айовы
Карвер, для полноценного функционирования человеческого организма, предотвращения последствий таких негативных факторов, особенно присущих
жителям мегаполисов, как гиподинамия, хронические стрессы и питание фаст-фуд, следует ежедневно употреблять в пищу пол стакана чернослива.
Наиболее ярко проявляются полезные свойства чернослива в качестве антиоксиданта. Наличие большого количества неохлорогеновой и хлорогеновой
кислот в черносливе нейтрализует супероксид анион-радикалы, или свободные радикалы, а это спасает от холестерина мембраны клеток и сосуды головного
мозга. Те же пол стакана чернослива подарят организму 20% от необходимой дневной нормы витамина А.
Бета-каротин – ликвидатор свободных радикалов, мощный жирорастворимый антиоксидант, он препятствует возникновению тромбозов, инфарктов и инсультов.
Свободные радикалы в организме очень опасны и тем, что вносят изменения в ДНК клетки, а это влечет неизбежные мутации и возникновения раковых клеток.
Во время клинических испытаний был собран богатый материал, одтверждающий полезные свойства чернослива для лечения и особенно
профилактики таких тяжелых воспалительных заболеваний как астма, остеоартроз, ревматоидный артрит.
Чернослив богат и калием. Исследования показали, что регулярное употребление в пищу чернослива, в два раза снижает риск возникновения
инсульта в возрастной группе после 50 лет, особенно это ярко выражено у мужской части исследуемых.
Неоценимы полезные свойства чернослива для нормализации уровня сахара в организме. Растворимая клетчатка повышает чувствительность к инсулину и
поэтому может играть полезную роль в профилактике и лечении сахарного диабета 2 типа.
Все знают, что чернослив вызывает чувство быстрого и приятного насыщения.
Это его качество используется во многих оздоровительных диетах, способствует легкой потере веса, при этом в организме сохраняется необходимый баланс всех витаминов, микроэлементов и кислот.