“Черноморец” – “Динамо”: блестящая победа “моряков” (Фото)
2017-10-16 10:54
“Черноморец” – “Динамо”: блестящая победа “моряков” (Фото)
В заключительном поединке 12-го тура украинской Премьер-лиги аутсайдер чемпионата “Черноморец” принимал одного из фаворитов первенства — киевское Динамо. (2:1).
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“Моряки” блестяще провели первую половину встречи и одержали сенсационную победу над Динамо (2:1), передает Rus.Media.
В заключительном поединке 12-го тура украинской Премьер-лиги аутсайдер чемпионата “Черноморец” принимал одного из фаворитов первенства — киевское Динамо. В матче первого круга киевляне одержали минимальную победу при неоднозначном судействе главного арбитра. Удачно стартовав в новом сезоне, подопечные Александра Хацкевича немного притормозили, сыграв в двух предыдущих турах вничью с Вереском и Зорей соответственно. Черноморец же сумел оправиться после ужасного старта сезона, проведя ряд успешных матчей, но в предыдущем туре вновь потерпел фиаско, разгромно проиграв Ворскле в родных стенах.
Сразу же после стартового свистка Динамо завладело игровым преимуществом и можно было предположить, что так будет продолжаться в течение всего матча, но “моряки” быстро перехватило инициативу и повысили темп игры, действуя агрессивно в атаке. Первый же удар в створ ворот Коваля оказался результативным — на 14-й минуте Хобленко отпасовал в штрафную на Васина, Денис в борьбе с двумя защитниками откинул мяч Ковальцу, Кирилл вышел на ударную позицию и пробил мимо Вратаря — 1:0.
Многие подумали, что сразу же после забитого гола Черноморец закроется на своей половине поля в попытках “засушить” игру, но все происходило наоборот — “моряки” не остановились на достигнутом и продолжили оказывать давление на подступы к воротам гостей. На 21-й минуте одесситы удвоили свое преимущество в счете, сделав громкую заявку на победу в отчетном поединке — Васин оформил второй ассист в матче, найдя своим пасом Хобленко, Алексей убрал на замахе Шепелева и протолкнул мяч мимо Вратаря — 2:0. После второго забитого гола хозяева все же опустились на свою половину поля, отдав мяч во владения “Динамо”.
Хацкевич решил усилить нападение еще в первом тайме, выпустив на поле Мораеса, и тот едва не отблагодарил своего тренера под занавес первой половины встречи — бразилец нанес обводящий удар из-за пределов штрафной, но Гутор спас свою команду, в красивом прыжке переведя мяч на угловой.
Главный тренер киевлян пошел ва-банк, выпустив третьего форварда сразу же после перерыва — Беседин вступил в игру вместо Гусева. Динамо находилось на чужой половине поля на протяжении всего второго тайма, оккупировав подступы к штрафной Черноморца, правда, до опасных моментов у ворот Хозяев дело не доходило. Киевляне выполнили десятки навесов во вратарскую площадку, но все они успеха не принесли.
Хацкевич принял смелое решение, бросив в бой четвертого нападающего — Артема Кравца, стоит сказать, что эта замена наконец принесла свои плоды — на 78-й минуте Пиварич выполнил очередную подачу во вратарскую, Алассан переправил мяч на набежавшего Морозюка, Николай выполнил скидку на Кравца, но форвард отправил мяч в ворота, сократив отставание в счете — 2:1.Гости продолжили наседать на ворота Гутора в надежде вырвать хотя бы ничью, ближе всех к этому был Мбокани, который пробил головой в считанных сантиметрах от штанги.
В целом, “моряки” выдержали натиск киевлян и одержали важную победу, проведя содержательный поединок, агрессивно сыграли в атаке и более-менее надежно в обороне. После этой победы Черноморец впервые в текущем розыгрыше УПЛ покинул зону вылета, поклонники одесситов будут надеяться, что их любимцы не остановятся на достигнутом. Динамо же выдало серию из трех матчей без побед и потихоньку отдаляется от донецкого Шахтера в турнирной таблице.
В 13-м туре УПЛ Черноморец отправится в гости к Стали, а “Динамо” придется сыграть в “украинском классико” против Шахтера.
Черноморец – Динамо 2:1 Голы: Ковалец, 14, Хобленко, 21 — Кравец, 78