“Черноморец” – “Шахтер”: прогноз букмекеров на матч 2-го тура чемпионата Украины

despravda | 17.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2016-07-30 19:11

“Черноморец” – “Шахтер”: прогноз букмекеров на матч 2-го тура чемпионата Украины
Донецкий “Шахтер” считается явным фаворитом матча 2-го тура чемпионата Украины в Лиге Пари-Матч с одесским “Черноморец”. Игра состоится в Одессе в субботу, 30 июля.

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Матч Черноморец – Шахтер . Начало встречи – в 19:30.

Ставки на победу “горняков” принимаются с коэффициентом 1,20. Ничья оценивается котировкой 5,50. А сенсационный успех “Черноморца” может увеличить вашу ставку в целых 12 раз.

“Шахтер” уверенно победил “Янг Бойз” в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Уже в среду, 3 августа, команды встретятся на поле швейцарского клуба.

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