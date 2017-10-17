“Черноморец” – “Шахтер”: прогноз букмекеров на матч 2-го тура чемпионата Украины
17.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2016-07-30 19:11
“Черноморец” – “Шахтер”: прогноз букмекеров на матч 2-го тура чемпионата Украины
Донецкий “Шахтер” считается явным фаворитом матча 2-го тура чемпионата Украины в Лиге Пари-Матч с одесским “Черноморец”. Игра состоится в Одессе в субботу, 30 июля.
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Матч Черноморец – Шахтер . Начало встречи – в 19:30.
Ставки на победу “горняков” принимаются с коэффициентом 1,20. Ничья оценивается котировкой 5,50. А сенсационный успех “Черноморца” может увеличить вашу ставку в целых 12 раз.
“Шахтер” уверенно победил “Янг Бойз” в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Уже в среду, 3 августа, команды встретятся на поле швейцарского клуба.