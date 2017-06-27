Чернокнижника и его сообщницу арестовали
Новозаводской районный суд Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца «целителям», которые подозреваются в убийстве супругов из Киева.
Об этом сообщает сектор коммуникации главного управления Национальной полиции в Черниговской области.
15 июня в полицию Киева поступило заявление об исчезновении супружеской пары. Правоохранители сразу начали поиски молодых людей и выяснили, что последний раз они выходили на связь с территории Черниговской области.
21 июня полиция нашла супруги за селом Шаповаловка Борзнянского района Черниговской области. Их тела были закопаны на территории свалки на месте бывшего свинокомплекса.
Женщине и мужчине было нанесено пять ножевых ран в грудь, от чего они сразу умерли.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала подозреваемых. Ими оказались знахарка и ее товарищ, который также практикует «колдовство».
Потеряв веру в традиционную медицину, супруги соблазнилось на обещание «чернокнижников» вернуть им здоровье. Прикрываясь благими намерениями, шарлатаны грубо лишили жизни молодую пару.
В настоящее время следователи ГУНП в Черниговской области расследуют уголовное производство по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство двух или более человек.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым