Чернобыль снова будет производить электроэнергию
03.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Украина продолжает работать над тем, чтобы продуктивно использовать Чернобыльскую зону. Один из вариантов – установление в зоне отчуждения солнечных батарей. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. Он также добавил, что, по словам, министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, первую солнечную электростанцию в Чернобыле уже строят. Также есть инвесторы, готовые финансировать этот проект. «По оценкам министра экологии, электроэнергия будет производиться в пределах 2500 МВт. Инвесторы уже есть – мы получили 50 заявок. Я уверен, что эти инвестиции будут успешными и это тоже будет вклад в нашей энергонезависимости », – сообщил Гройсман. Первая солнечная энергия из Чернобыля может поступить уже этим летом.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым